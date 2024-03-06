В Хабаровском крае начинается нерест трески, сообщает пресс-служба «Джугджурского» заповедника.
Жители села Аян отмечают у побережья единичные подходы тихоокеанской трески. В бухтах охотско-аянского побережья нерест трески проходит обычно в феврале-апреле на участках с глубинами 0,5−6,0 метров при температурах воды от −1,5 до — 1 градуса.
Тихоокеанская треска — это морская стайная рыба, она распространена по всему шельфу и верхней части материкового склона северной части Тихого океана. Отмечается, что характерным признаком тихоокеанской трески является более крупная и широкая, чем у атлантической трески, голова, а размеры рыбы при этом мельче. Максимальная длина 120 см, вес до 18 кг.