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Тимофей-весновей: почему 6 марта нельзя покупать нижнее белье

Ростовская область, 6 марта 2024. DON24.RU. По народному календарю сегодня Тимофеев день, или Тимофей-весновей. Такое название день получил, потому что ветер в начале весны обычно становился теплым. Наши предки считали, что если в этот день по улицам потекут ручьи, то весна будет ранней.
Источник: Don24.ru

Но ранняя весна предвещала и раннюю осень. А если кто-то встретит белого зайца, то еще непременно выпадет снег.

В Тимофеев день старались защитить будущий урожай от нечистой силы. Для этого на полях разжигали костры. Люди прыгали через огонь сами и старались прогнать через него скот. Считалось, что такой обряд убережет от болезней и недобрых пожеланий.

В этот день обязательно убирали в доме и сжигали все старые, ненужные вещи. Старались купить новую обувь, чтобы она прослужила долго, и новый колокольчик. С ним шли на пригорок, трижды звонили, просили о благополучии, здоровье и хорошем урожае и затем надежно прибирали. Ради баловства пользоваться этим предметом запрещалось.

Также старые люди верили, что 6 марта нельзя:

рубить деревья — пробуждающаяся природа накажет болезнью, девушкам и женщинам — покупать нижнее белье. Иначе молодая останется одинокой, а замужняя поссорится с супругом, грустить — весь год пройдет в унынии, ругаться — злые духи найдут этого человека и будут мучить.

Именины сегодня отмечают Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей.

В этот день родились автор сказки в стихах «Конек-Горбунок» Петр Ершов, писатель-сатирик Михаил Жванецкий, первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова, певица, заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Буланова.

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