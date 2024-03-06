Тимофей-весновей: почему 6 марта нельзя покупать нижнее белье

Ростовская область, 6 марта 2024. DON24.RU. По народному календарю сегодня Тимофеев день, или Тимофей-весновей. Такое название день получил, потому что ветер в начале весны обычно становился теплым. Наши предки считали, что если в этот день по улицам потекут ручьи, то весна будет ранней.