Тимофей-весновей: почему 6 марта нельзя покупать нижнее белье

Но ранняя весна предвещала и раннюю осень. А если кто-то встретит белого зайца, то еще непременно выпадет снег.
В Тимофеев день старались защитить будущий урожай от нечистой силы. Для этого на полях разжигали костры. Люди прыгали через огонь сами и старались прогнать через него скот. Считалось, что такой обряд убережет от болезней и недобрых пожеланий.
В этот день обязательно убирали в доме и сжигали все старые, ненужные вещи. Старались купить новую обувь, чтобы она прослужила долго, и новый колокольчик. С ним шли на пригорок, трижды звонили, просили о благополучии, здоровье и хорошем урожае и затем надежно прибирали. Ради баловства пользоваться этим предметом запрещалось.
Также старые люди верили, что 6 марта нельзя:
рубить деревья — пробуждающаяся природа накажет болезнью, девушкам и женщинам — покупать нижнее белье. Иначе молодая останется одинокой, а замужняя поссорится с супругом, грустить — весь год пройдет в унынии, ругаться — злые духи найдут этого человека и будут мучить.
Именины сегодня отмечают Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей.
В этот день родились автор сказки в стихах «Конек-Горбунок» Петр Ершов, писатель-сатирик Михаил Жванецкий, первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова, певица, заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Буланова.