Самый холодный день недели: стала известна погода на 8 марта в Хабаровске

Погода в Хабаровске на 8 марта обещает быть совсем не праздничной. По предварительным прогнозам, это будет самый холодный день на этой неделе. Подробнее — в нашем материале.
КАКАЯ ПОГОДА БУДЕТ 8 МАРТА В ХАБАРОВСКЕ
Прогноз погоды на 8 марта 2024 в Хабаровске говорит о том, что температуры воздуха будут ниже нормы. Ночью столбики термометров, предварительно, упадут до −18 −20 градусов. Днем будет в районе −7 −9 градусов.
Что касается осадков, то здесь тоже прогноз неоднозначный. Синоптики не исключают, что в Хабаровске пройдет небольшой снег. Но, вполне возможно, все обойдется облачностью.
Прогноз на 8 марта в Хабаровске еще будет уточняться.