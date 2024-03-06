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Самый холодный день недели: стала известна погода на 8 марта в Хабаровске

Морозной будет погода на 8 марта в Хабаровске.
Сейчас в Ричмонде: +14° 2 м/с 82% 760 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

Погода в Хабаровске на 8 марта обещает быть совсем не праздничной. По предварительным прогнозам, это будет самый холодный день на этой неделе. Подробнее — в нашем материале.

КАКАЯ ПОГОДА БУДЕТ 8 МАРТА В ХАБАРОВСКЕ

Прогноз погоды на 8 марта 2024 в Хабаровске говорит о том, что температуры воздуха будут ниже нормы. Ночью столбики термометров, предварительно, упадут до −18 −20 градусов. Днем будет в районе −7 −9 градусов.

Что касается осадков, то здесь тоже прогноз неоднозначный. Синоптики не исключают, что в Хабаровске пройдет небольшой снег. Но, вполне возможно, все обойдется облачностью.

Прогноз на 8 марта в Хабаровске еще будет уточняться.