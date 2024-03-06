В Красноярском крае ожидается рост количества клещей

Совсем скоро стартует сезон клещевой активности — в конце марта или начале апреля. В этом году численность клещей останется прежней, но ожидается прирост членистоногих в Красноярске, пригороде, а также в Лесосибирске и Шарыпово.
Более того, Красноярский край входит в список регионов с высоким риском заразиться энцефалитом. В 2023 году им заболели 296 человек, практически половина из которых люди старше 50 лет. Из них также 18% детей.
Вирусным энцефалитом можно заразиться через укус клеща, а также через зараженных животных. Например, в 2023 году три человека заразились после употребления сырого козьего и коровьего молока.
Лучшая защита от энцефалита — прививка.