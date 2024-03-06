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Семейство леопардов из Приморья «мигрировало» в Китай

Животные осваивают новые территории.
Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

Многодетную семью редких дальневосточных леопардов зафиксировали фотоловушки национального парка в Китае, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда».

Специалисты приморского национального парка «Земля леопарда» отмечают, что ядро популяции дальневосточного леопарда находится в России на территории их заповедника. Однако, несмотря на усилия по сохранению, семья леопардов решила мигрировать за пределы российской территории, тем более, что территория нацпарка граничит с Китаем на протяжении 280 км.

Учёным нацпарка удалось идентифицировать самку с тремя котятами, которая запечатлена на фото. Матерью многодетной семьи оказалась Leo 95 °F, известная как Пуха, родом из России.

Интересно, что диким животным неизвестны государственные границы, поэтому с увеличением численности популяции леопардов они активно расселяются не только на территории России, но и на прилегающих землях, включая Китай.

Напомним, недавно в Приморье фотоловушка впервые зафиксировала леопарда в самом отдаленном от месте от ареала своего обитания, в Лазовском районе.

флора и фауна