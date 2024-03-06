Семейство леопардов из Приморья «мигрировало» в Китай

Специалисты приморского национального парка «Земля леопарда» отмечают, что ядро популяции дальневосточного леопарда находится в России на территории их заповедника. Однако, несмотря на усилия по сохранению, семья леопардов решила мигрировать за пределы российской территории, тем более, что территория нацпарка граничит с Китаем на протяжении 280 км.