Семейство леопардов из Приморья «мигрировало» в Китай

Многодетную семью редких дальневосточных леопардов зафиксировали фотоловушки национального парка в Китае, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда».
Специалисты приморского национального парка «Земля леопарда» отмечают, что ядро популяции дальневосточного леопарда находится в России на территории их заповедника. Однако, несмотря на усилия по сохранению, семья леопардов решила мигрировать за пределы российской территории, тем более, что территория нацпарка граничит с Китаем на протяжении 280 км.
Учёным нацпарка удалось идентифицировать самку с тремя котятами, которая запечатлена на фото. Матерью многодетной семьи оказалась Leo
Интересно, что диким животным неизвестны государственные границы, поэтому с увеличением численности популяции леопардов они активно расселяются не только на территории России, но и на прилегающих землях, включая Китай.
Напомним, недавно в Приморье фотоловушка впервые зафиксировала леопарда в самом отдаленном от месте от ареала своего обитания, в Лазовском районе.