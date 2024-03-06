Лидер группы «Воскресенье» оценил театр «Красный факел» в Новосибирске

Здание «Красного факела» является памятником архитектуры регионального значения, оно было построено по проекту известного сибирского архитектора Андрея Крячкова. Сначала в нем размещался КоммерческИй клуб. В 1932 его отдали группе молодых актёров во главе с режиссёром В. К. Татищевым из Одессы.