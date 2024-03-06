Студент НГУ разработал платформу по поиску работы только для выпускников вуза

В НГУ разработали платформу по поиску работы для выпускников вуза. По сообщению пресс-службы Новосибирского государственного университета студент магистратуры разработал онлайн-платформу NSUJobs, которая поможет с поиском работы нынешним и бывшим студентам вуза.
Разработка имеет особенность, заключающуюся в доступе к инструменту только для студентов и выпускников НГУ, поскольку для авторизации требуется электронный адрес с доменом университета.
Также отмечается, что на платформе в качестве работодателей выступают компании-партнеры университета: 2ГИС, «Леруа Мерлен», МТС, Билайн, Совкомбанк, Сбербанк и «Тинькофф».
В будущем разработчик планирует расширить круг работодателей на платформе, привлекая к сотрудничеству компании из Академгородка.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Новосибирцы столкнулись со сбоем приложения «Тинькофф банка».