Первому пригородному рейсу нового электропоезда дали старт в Хабаровске

— Обновление парка электропоездов дает дополнительный импульс пассажирским перевозкам. Только в 2023-м году в Хабаровском крае в пригородном сообщении мы отправили почти 700 тысяч человек — рост пассажиропотока составил восемь процентов. Ежесуточно электричками в Хабаровске пользуются более двух тысяч жителей. Это хороший результат. Мы продолжим работу в этом направлении для дальнейшего повышения качества сервиса и предоставляемых услуг, — отметил начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде.