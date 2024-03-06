Первому пригородному рейсу нового электропоезда дали старт в Хабаровске

В Хабаровске дали старт первому пригородному рейсу нового электропоезда. Он отправился с перрона краевой столицы. Это третья новая электричка, которую закупили для региона за последние три года.
Обновление состава происходит благодаря договоренностям с РЖД. До этого момента средний возраст поездов составлял 17 лет. В этом году в регион поступят еще три современных поезда.
— Обновление парка электропоездов дает дополнительный импульс пассажирским перевозкам. Только в 2023-м году в Хабаровском крае в пригородном сообщении мы отправили почти 700 тысяч человек — рост пассажиропотока составил восемь процентов. Ежесуточно электричками в Хабаровске пользуются более двух тысяч жителей. Это хороший результат. Мы продолжим работу в этом направлении для дальнейшего повышения качества сервиса и предоставляемых услуг, — отметил начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде.
Перед официальным запуском поезд проверили. Здесь установлены удобные сиденья, есть места для маломобильных граждан, освещение, информационное табло, крепление для велосипедов и видеонаблюдение. Также работают кондиционеры и система обеззараживания воздуха.