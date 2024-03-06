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Красноярский режиссёр Юрий Хмельницкий рассказал о съёмках фильма «Лёд-3»

Для режиссёра из Красноярска это первая масштабная работа.
Источник: Соцсети

Режиссёр из Красноярска Юрий Хмельницкий рассказал о работе над фильмом «Лёд-3». Об этом сообщают Gornovosti, журналисты которого пообщались с режиссёром.

Третья часть известной российскому зрителю франшизы «Лёд-3» — первый масштабный фильм, снятый красноярским режиссёром. Юрий Хмельницкий сказал, что фильм создавался большой командой в большой любви.

«Мы мерзли на Байкале зимой, мерзли на ледовых аренах летом, чтобы подарить тепло зрителю», — поделился Юрий.

«Я не буду лукавить, мне кажется, что фильм получился. Многое пошло не по плану, но в этом и есть магия кино. Фильм — живой организм, все меняется. Важно принимать эти изменения конструктивно», — добавил режиссёр.

Съёмки большей части фильма прошли в суровых сибирских условиях на Байкале. Суровые морозы вносили коррективы в съёмки, но, как считает режиссёр, съёмочной команде удалось преодолеть все трудности. После Байкала съёмки проходили значительно легче.

Отметим, что с момента выхода «Лёд-3» собрал более 1,5 млрд рублей в прокате.

Напомним, что предыдущие части фильмов серии «Лёд» сняли Олег Трофимов и Жора Крыжовников. Поэтому на красноярского режиссёра была возложена огромная ответственность сделать фильм, который не уступал бы работам именитых режиссёров.

Ранее сообщалось о том, что фильм «Лёд-3» возглавил кинопрокат в России и странах СНГ.

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