Инопланетные звуки: белуха пообщалась с людьми в приморском океанариуме

Сотрудники океанариума отметили, что из всех китообразных белухи обладают самым широким звуковым спектром: от 250 Гц до 120 кГц. Люди при этом могут услышать только до 20 кГц. И если мы для выражения своих чувств, эмоций используем интонации в речи, то белухи могут похвастаться другим навыком: они издают около 50 звуковых сигналов. В их число входят свист, визг, щебетание, клекот, скрежет.