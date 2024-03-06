Инопланетные звуки: белуха пообщалась с людьми в приморском океанариуме

В приморском океанариуме дальневосточной столицы следят за большим количеством морских обитателей, однако белухи являются по-своему исключительными млекопитающими, по крайней мере, за счет своего способа общения. Одна из них издала удивительные звуки, чтобы поговорить с дайвером, их успели записать, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Сотрудники океанариума отметили, что из всех китообразных белухи обладают самым широким звуковым спектром: от 250 Гц до 120 кГц. Люди при этом могут услышать только до 20 кГц. И если мы для выражения своих чувств, эмоций используем интонации в речи, то белухи могут похвастаться другим навыком: они издают около 50 звуковых сигналов. В их число входят свист, визг, щебетание, клекот, скрежет.
За это она получила прозвище «морская канарейка». Она такая же певучая и общительная. Уточним, что под кожей у белух есть три пары кольцевых воздушных мешков. Ученые полагают, что такой широкий спектр звуков достигается благодаря им. Также звучание зависит от того, находится ли животное под водой или нет.
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