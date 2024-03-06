Готовим машину к теплу: 6 советов по уходу за авто

Весна часто приносит переменчивую погоду, поэтому правильная подготовка шин к сезону — ключевой момент. Проверьте давление в шинах и убедитесь, что оно соответствует рекомендуемым значениям производителя. Проверьте состояние протектора: если он изношен или имеет трещины, то, возможно, придется заменить шины. Также убедитесь, что у вас есть запасное колесо и все необходимые инструменты для замены.