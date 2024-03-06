В заповеднике на юге Красноярского края засняли скрытную белку-летягу

«Летяга чуть мельче обычной белки: длина тела составляет 12−22,8 см, длина хвоста около 13 см, ступни могут достигать почти 4 см, уши закруглённые, без кисточек — от 1,5 до 2,1 см; масса — до 170 г. Голова округлая, тупоносая, с большими и выпуклыми чёрными глазами, что связано с сумеречным и ночным образом жизни. Конечности довольно короткие, задние длиннее передних, снабжены короткими, сильно изогнутыми острыми когтями. Между лапами у летяги есть широкая кожная складка, покрытая шерстью — летательная перепонка, играющая роль парашюта и частично несущей поверхности при прыжках», — рассказали в пресс-службе.