В заповеднике на юге Красноярского края засняли скрытную белку-летягу

В Саяно-Шушенском биосферном заповеднике Красноярского края белка-летяга попала в объектив фотоловушки.
При этом, по словам сотрудников пресс-службы, этот грызун является обычным видом с невысокой численностью и низкой плотностью населения. Белка-летяга предпочитает смешанные леса, где преобладает осина, береза и лиственница. Чаще всего можно встретить его в долинах рек, находящихся в смешанных пойменных лесах. Зверек, известный своим скрытным сумеречным и ночным образом жизни, для жизни выбирает дупла деревьев, где находит своё уютное пристанище.
«Летяга чуть мельче обычной белки: длина тела составляет 12−22,8 см, длина хвоста около 13 см, ступни могут достигать почти 4 см, уши закруглённые, без кисточек — от 1,5 до 2,1 см; масса — до 170 г. Голова округлая, тупоносая, с большими и выпуклыми чёрными глазами, что связано с сумеречным и ночным образом жизни. Конечности довольно короткие, задние длиннее передних, снабжены короткими, сильно изогнутыми острыми когтями. Между лапами у летяги есть широкая кожная складка, покрытая шерстью — летательная перепонка, играющая роль парашюта и частично несущей поверхности при прыжках», — рассказали в пресс-службе.
Мех у белки-летяги густой, мягкий, шелковистый, значительно нежнее и гуще, чем у белки. Верх тела окрашен в серебристо-серый цвет, часто с охристым или бурым оттенком, низ тела — белый с палевым налётом. Хвост очень пушистый, светлее тела; волосы на нём имеют слабый «расчёс» в стороны. Зимняя шерсть особенно пышная, различных оттенков серого. Линяет летяга дважды в год.