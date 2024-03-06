Прокуратура обжаловала приговор в отношении осужденного хулигана-юриста

Напомним, Максим Чихунов опубликовал в своих социальных сетях видео, где он якобы стреляет из гранатомёта в сторону здания на улице Светланской во Владивостоке. На фасаде дома есть мемориальная табличка о том, что именно тут проходил Приамурский Земский Собор под руководством генерала Михаила Дитерихса. Именно факт «прославления» лидера белогвардейского движения и взывал недовольство юриста из Приморья.