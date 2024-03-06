Прокуратура обжаловала приговор в отношении осужденного хулигана-юриста

Обвинение обжаловало приговор в отношении Максима Чихунова. Ранее Ленинский суд назначил юристу, стороннику КПРФ наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Чихунов был осужден за хулиганство.
«В настоящее время придерживаемся ранее заявленной в суде позиции», — рассказали в прокуратуре края.
Напомним, Максим Чихунов опубликовал в своих социальных сетях видео, где он якобы стреляет из гранатомёта в сторону здания на улице Светланской во Владивостоке. На фасаде дома есть мемориальная табличка о том, что именно тут проходил Приамурский Земский Собор под руководством генерала Михаила Дитерихса. Именно факт «прославления» лидера белогвардейского движения и взывал недовольство юриста из Приморья.
Как сообщает информационное агентство «Восток-медиа», по приговору суда первой инстанции на Чихунова возложили обязанность встать на учёт по месту жительства. Также суд постановил взыскать с него 24 тысячи.