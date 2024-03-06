Снегопад и морозы придут в Приморье: прогноз на 8 марта

«В праздник весны под влиянием атмосферных фронтов на большей территории пройдет снег разной интенсивности. Минимальные температуры составят −17…-4 °С, на северо-востоке, где может обойтись без осадков, морозно: до −24 °С. Максимальные температуры окажутся от +2 °С на юге до −5 °С на севере», — передает Примгидромет.