Снегопад и морозы придут в Приморье: прогноз на 8 марта

«В праздник весны под влиянием атмосферных фронтов на большей территории пройдет снег разной интенсивности. Минимальные температуры составят −17…-4 °С, на северо-востоке, где может обойтись без осадков, морозно: до −24 °С. Максимальные температуры окажутся от +2 °С на юге до −5 °С на севере», — передает Примгидромет.
Ночью 9 марта снег в крае прекратится и станет холоднее на 3−5 градусов. Днем будет малооблачно, немного потеплеет, усилится ветер.
Ночь на воскресенье ожидается морозной и без осадков, днем продолжится потепление, в некоторых районах края ожидается плюсовая температура.
В субботу, 9 марта, обойдется без осадков, ночью вероятен сильный ветер, понижение температуры на 2−4 градуса. Днем ветер стихнет, станет немного теплее.
В воскресенье, 10 марта, ветер ослабеет. Днем и ночью температура воздуха немного повысится.
Напомним, во Владивостоке стартовала торговля тюльпанами с автолавок. Официально приобрести цветы в этом году можно по 25 адресам.