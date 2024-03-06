Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Снегопад и морозы придут в Приморье: прогноз на 8 марта

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта, ФедералПресс. В ближайшие праздничные выходные погода в Приморье будет неустойчивой. В некоторые районы вернутся низкие температуры.
Сейчас в Ричмонде: +14° 2 м/с 82% 760 мм рт. ст. +15°
Источник: РИА "Новости"

«В праздник весны под влиянием атмосферных фронтов на большей территории пройдет снег разной интенсивности. Минимальные температуры составят −17…-4 °С, на северо-востоке, где может обойтись без осадков, морозно: до −24 °С. Максимальные температуры окажутся от +2 °С на юге до −5 °С на севере», — передает Примгидромет.

Ночью 9 марта снег в крае прекратится и станет холоднее на 3−5 градусов. Днем будет малооблачно, немного потеплеет, усилится ветер.

Ночь на воскресенье ожидается морозной и без осадков, днем продолжится потепление, в некоторых районах края ожидается плюсовая температура.

Во Владивостоке в ночь на пятницу будет облачно, без осадков. Днем 8 марта возможен небольшой снег. Минимальные температуры будут в пределах −5…−2 градусов, максимальные −2…0 градусов.

В субботу, 9 марта, обойдется без осадков, ночью вероятен сильный ветер, понижение температуры на 2−4 градуса. Днем ветер стихнет, станет немного теплее.

В воскресенье, 10 марта, ветер ослабеет. Днем и ночью температура воздуха немного повысится.

Напомним, во Владивостоке стартовала торговля тюльпанами с автолавок. Официально приобрести цветы в этом году можно по 25 адресам.