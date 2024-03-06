Три внутригородских речных маршрута будут работать в Хабаровске

В бюджете города на это предусмотрено больше 32 миллионов рублей. За последние восемь лет на это потратили почти 300 миллионов рублей. За это время речным транспортом воспользовались больше 702 тысяч пассажиров. При этом тарифы на перевозку не повышались с 2019 года.