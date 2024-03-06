Три внутригородских речных маршрута будут работать в Хабаровске

В Хабаровске в этом году сохранятся три внутригородских речных маршрута. В городе подвели итоги аукционов на оказание услуг по перевозке пассажиров.
Так, теплоходы будут ходить по следующим маршрутам:
— Речной вокзал — поселок Уссурийский — 4 км — 5,5 км — 6 км — 7 км — 9 км — 10 км;
— Речной вокзал — хутор Телегино — Речная — Строительная — Садовая-2 — Дубки;
— Речной вокзал — Дальдизель — Пр. Сухая — Огороды — Арсеналец — Солнечная — Садовая-1.
Воспользоваться теплоходами можно с 1 мая. Они будут работать пять дней в неделю, выполняя по два рейса в будни и три — по выходным и праздникам. Расписание движения опубликуют позже.
В бюджете города на это предусмотрено больше 32 миллионов рублей. За последние восемь лет на это потратили почти 300 миллионов рублей. За это время речным транспортом воспользовались больше 702 тысяч пассажиров. При этом тарифы на перевозку не повышались с 2019 года.