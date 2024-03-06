Главные новости за 5 марта

105 лет назад родился Слесаренко Алексей Алексеевич, белорусский писатель, актер эстрады, заслуженный деятель культуры Беларуси (1960). В 1938 году окончил актерскую студию в Москве, в 1949 году курсы художественного чтения. Работал на киностудии «Мосфильм», в обществе «Знание». С 1955 года в Белгосфилармонии, одновременно в 1969—1974 годах работал в Литературном музее Я. Коласа. В репертуаре были произведения белорусских и русских писателей, а также собственные литературные композиции, в т. ч. «Народный поэт БССР Якуб Колас», «Воспоминания о Янке Купале», «Поэзия Максима Богдановича», «Сатиры Кондрата Крапивы», «Проза Кузьмы Чорного». Автор мемуаров о деятелях литературы и искусства: «Дороги и песни», «Дорогие образы», «Жизнь в искусстве», «Продолжение радости». Снимался в художественных фильмах «Полесские робинзоны», «Бежин луг», «Аэроград», «Веселые ребята» и др. Умер в 2005 году.