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Главные новости за 5 марта

Главные новости Беларуси в период с 5 по 7 марта 2024 года.
Источник: Reuters

ВЧЕРА

Лукашенко: женское движение стало в Беларуси той силой, с которой нельзя не считаться.

Лукашенко: при любых условиях государство и дальше будет поддерживать материнство и детство.

Лукашенко в Минске посетил благотворительный фестиваль «Алина».

Головченко: в силу поставленных перед системой здравоохранения задач времени для раскачки нет.

Кочанова избранным депутатам Мингорсовета: доверие, которое вам оказали люди, — огромная ответственность.

На белорусско-китайском женском форуме в Минске предложили создать центр по межкультурной коммуникации.

Не наказать, а предупредить. Как работает Госпромнадзор МЧС и почему не стоит бояться проверок.

Как увеличилась надбавка за контракт работникам сферы образования в 2023 году, рассказали в профсоюзе.

Представительницы восьми стран прислали заявки на конкурс «Грация International» в Витебске.

СЕГОДНЯ

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная ко Дню женщин. Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция на тему «Состояние, ремонт и реконструкция улично-дорожной сети республиканских дорог». Начало в 14.00.

В Национальном художественном музее Беларуси до 24 марта будет работать выставка «Художественному — 85. Афиши и фотографии», на которой представлены афиши и фотографии из архива музея и Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов.

Временная экспозиция «Певчие птицы» будет представлена по 9 марта в выставочном зале Музея природы и экологии (г. Минск, ул. М. Богдановича, 9А).

Выставка «Мова ваеннай ілюстрацыі», приуроченная к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, будет работать до 31 марта в Национальной библиотеке Беларуси.

Выставка традиционного китайского и корейского искусства «Жемчужины Востока» будет работать до 6 мая в Национальной библиотеке Беларуси.

ЗАВТРА

105 лет назад родился Слесаренко Алексей Алексеевич, белорусский писатель, актер эстрады, заслуженный деятель культуры Беларуси (1960). В 1938 году окончил актерскую студию в Москве, в 1949 году курсы художественного чтения. Работал на киностудии «Мосфильм», в обществе «Знание». С 1955 года в Белгосфилармонии, одновременно в 1969—1974 годах работал в Литературном музее Я. Коласа. В репертуаре были произведения белорусских и русских писателей, а также собственные литературные композиции, в т. ч. «Народный поэт БССР Якуб Колас», «Воспоминания о Янке Купале», «Поэзия Максима Богдановича», «Сатиры Кондрата Крапивы», «Проза Кузьмы Чорного». Автор мемуаров о деятелях литературы и искусства: «Дороги и песни», «Дорогие образы», «Жизнь в искусстве», «Продолжение радости». Снимался в художественных фильмах «Полесские робинзоны», «Бежин луг», «Аэроград», «Веселые ребята» и др. Умер в 2005 году.

95 лет назад родился Власов Владислав Петрович, белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (1969). С 1945 года работал в Смоленском областном театре кукол, с 1956 года в Белорусском государственном театре кукол. Его искусству присущи высокопрофессиональное мастерство владения куклами разных систем, острый пластический рисунок роли. Среди ролей: Труффольдино («Король-Олень» Е. Сперанского по К. Гоцци), Режиссерщиков («Веселый цирк» А. Лелявского), Поп («Дед и Журавль» В. Вольского), Властелин («Орешек» В. Козловой по Р. Александровой), Понтий Пилат («Мастер и Маргарита» М. Булгакова) и др. Умер в 2020 году.

Лукашенко Александр
образование