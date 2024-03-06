Главные новости за 5 марта

ВЧЕРА
Лукашенко: женское движение стало в Беларуси той силой, с которой нельзя не считаться.
Лукашенко: при любых условиях государство и дальше будет поддерживать материнство и детство.
Лукашенко в Минске посетил благотворительный фестиваль «Алина».
Головченко: в силу поставленных перед системой здравоохранения задач времени для раскачки нет.
Кочанова избранным депутатам Мингорсовета: доверие, которое вам оказали люди, — огромная ответственность.
Цуран избран председателем Минского городского Совета депутатов 29-го созыва.
Конституционный Суд принял послание Президенту и Национальному собранию.
БРСМ подал заявку на вступление в Молодежный совет Шанхайской организации сотрудничества.
На белорусско-китайском женском форуме в Минске предложили создать центр по межкультурной коммуникации.
Дни Гродненской области официально открылись на ВДНХ в Москве.
Не наказать, а предупредить. Как работает Госпромнадзор МЧС и почему не стоит бояться проверок.
Как увеличилась надбавка за контракт работникам сферы образования в 2023 году, рассказали в профсоюзе.
«Это наше главное богатство». В Минприроды рассказали о наведении порядка на землях Беларуси.
Представительницы восьми стран прислали заявки на конкурс «Грация International» в Витебске.
СЕГОДНЯ
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная ко Дню женщин. Начало в 11.00.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция на тему «Состояние, ремонт и реконструкция улично-дорожной сети республиканских дорог». Начало в 14.00.
В Национальном художественном музее Беларуси до 24 марта будет работать выставка «Художественному — 85. Афиши и фотографии», на которой представлены афиши и фотографии из архива музея и Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов.
Временная экспозиция «Певчие птицы» будет представлена по 9 марта в выставочном зале Музея природы и экологии (г. Минск, ул. М. Богдановича, 9А).
Выставка «Мова ваеннай ілюстрацыі», приуроченная к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, будет работать до 31 марта в Национальной библиотеке Беларуси.
Выставка традиционного китайского и корейского искусства «Жемчужины Востока» будет работать до 6 мая в Национальной библиотеке Беларуси.
ЗАВТРА
105 лет назад родился Слесаренко Алексей Алексеевич, белорусский писатель, актер эстрады, заслуженный деятель культуры Беларуси (1960). В 1938 году окончил актерскую студию в Москве, в 1949 году курсы художественного чтения. Работал на киностудии «Мосфильм», в обществе «Знание». С 1955 года в Белгосфилармонии, одновременно в 1969—1974 годах работал в Литературном музее Я. Коласа. В репертуаре были произведения белорусских и русских писателей, а также собственные литературные композиции,
95 лет назад родился Власов Владислав Петрович, белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (1969). С 1945 года работал в Смоленском областном театре кукол, с 1956 года в Белорусском государственном театре кукол. Его искусству присущи высокопрофессиональное мастерство владения куклами разных систем, острый пластический рисунок роли. Среди ролей: Труффольдино («Король-Олень» Е. Сперанского по К. Гоцци), Режиссерщиков («Веселый цирк» А. Лелявского), Поп («Дед и Журавль» В. Вольского), Властелин («Орешек» В. Козловой по Р. Александровой), Понтий Пилат («Мастер и Маргарита» М. Булгакова) и др. Умер в 2020 году.