Красноярские таможенники изъяли лапы совы и медведя при вывозе в Монголию

Сотрудники таможенного поста ДАПП Хандагайты Красноярской таможни выявили два факта незаконного вывоза дериватов в Монголию. Лапу совы пыталась вывезти 44-летняя россиянка, а 35-летний мужчина перевозил лапу медведя.
Экспертиза отнесла найденные дериваты к частям особо охраняемых животных, включенных в список СИТЕС. Для их вывоза нужно подавать таможенную декларацию и предоставить необходимые документы.
В отношении пассажиров возбуждены дела об административных правонарушениях. Лапы изъяты, решение по ним примет суд, сообщает пресс-служба Красноярском таможни.