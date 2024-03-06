Пробки и подорожавшее такси: Екатеринбург столкнулся с последствиями ночного снегопада

По данным онлайн-сервисов, к 9:00 пробки достигли 7 баллов. Сильнее всего затруднено движение на проспекте Космонавтов, улицах Гурзуфской, Шевченко, Малышева, Высоцкого, а также на Сибирском тракте и в Базовом переулке. На аномальные заторы жалуются жители Академического района: улицы Вильгельма де Геннина и Амундсена практически встали.
Ситуация сказалась и на такси. Несколько екатеринбуржцев сообщили ЕАН, что с 8:00 не могли вызвать машину. Жители центра и севера города столкнулись с повышенным спросом. Ожидание машины выросло до 12−15 минут, время в пути увеличилось двукратно, а цены взлетели до 550−580 рублей вместо привычных 280−350 рублей в «экономе».
Сильные осадки пришли в Свердловскую область вечером 5 марта. Екатеринбург впервые за несколько недель накрыл мощный снегопад. Синоптики прогнозируют, что вместе с осадками в регион придет зимняя погода. Надолго она не задержится: уже днем 7 марта вернется тепло.