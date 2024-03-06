Пробки и подорожавшее такси: Екатеринбург столкнулся с последствиями ночного снегопада

Ситуация сказалась и на такси. Несколько екатеринбуржцев сообщили ЕАН, что с 8:00 не могли вызвать машину. Жители центра и севера города столкнулись с повышенным спросом. Ожидание машины выросло до 12−15 минут, время в пути увеличилось двукратно, а цены взлетели до 550−580 рублей вместо привычных 280−350 рублей в «экономе».