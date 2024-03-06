В Волгоградской области 8 марта синоптики прогнозируют морозы до −13 градусов

По данным регионального ЦГМС, 8 марта по области и в Волгограде ожидается переменная облачность. В ночь с четверга на пятницу температурные показатели будут колебаться на уровне −2…-7 градусов, а ближе к утру при прояснении местами похолодает до −8…-13.