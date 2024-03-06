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В Волгоградской области 8 марта синоптики прогнозируют морозы до −13 градусов

Метеорологи рассказали, какая погода установится в регионе в Международный женский день.
Сейчас в Ричмонде: +13° 2 м/с 88% 759 мм рт. ст. +12°
Источник: Волгоградская правда

По данным регионального ЦГМС, 8 марта по области и в Волгограде ожидается переменная облачность. В ночь с четверга на пятницу температурные показатели будут колебаться на уровне −2…-7 градусов, а ближе к утру при прояснении местами похолодает до −8…-13.

В дневные часы будет немного теплее — до +3…-2 градусов. В северо-восточных районах термометры будут показывать −2…-7.

Со скоростью 5−10 метров в секунду подует западный ветер с переходом на юго-западный.

Существенных осадков в Международный женский день метеорологи не обещают.