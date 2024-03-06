В Братске стали реже жениться и чаще разводиться

По данным территориального органа Федеральной службы статистики, в 2023 году в братских ЗАГСах зарегистрировали 1 428 браков. Это почти на 12% меньше, чем было годом ранее — с января по декабрь 2022-го свои отношения узаконили 1 618 пар.
Число разводов в Братске в 2023 году, как и в 2022-м, оказалось ниже числа браков. За 12 месяцев прошлого года распалось 1 225 семьи. В позапрошлом году число разводов было меньше на 1,7% — тогда развелись 1 204 пары.
Ситуация в Братске схожа с общеобластной тенденцией: в 2023 году в Приангарье зафиксировали больше разводов (13 157) и при этом зарегистрировали меньше браков (17 395). Аналогичные показатели за 2022 год, соответственно, 13 001 и 19 085.
Как сообщалось ранее, в Братске в прошлом году зафиксировали небольшой миграционный прирост населения. При этом этот прирост не смог компенсировать естественную убыль населения города.