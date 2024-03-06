Москвичи выбрали новые места для аудиоэкскурсий по паркам

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование по выбору мест для аудиогида «Парки в деталях». Жители столицы определили 20 парков, которым будут посвящены новые выпуски аудиогида.
В каждом из четырех вопросов, представленных в голосовании, москвичи выбрали по пять парков на юге, западе, севере и востоке столицы. Базу аудиогида пополнят 20 новых увлекательных экскурсий. В 2024 году для этих парков запишут аудиопрогулки.
Так, на севере Москвы в пятерку лидеров вошли этнографическая деревня «Бибирево», Бабушкинский парк, ландшафтный парк ВДНХ, парки «Акведук» и «Сад будущего».
На западе горожане выбрали парки «Северное Тушино» и «Братцево», парк Победы, природный заказник «Воробьевы горы», парк Олимпийской Деревни.
На востоке города одними из самых популярных оказались парки «Измайловский» и «Сокольники», Лефортовский парк, лесопарк и усадьба Кусково.
На юге в числе парков, в пользу которых отдали большинство голосов, — парки «Филатов луг» и «Долина реки Чертановки». Также в рейтинг попали историко-мемориальный парк «Редут 1812 года» и ландшафтный парк «Южное Бутово».
Аудиогид «Парки в деталях» готовит редакция проектного офиса программы «Мой район». Он знакомит слушателей с историей московских парков и дает возможность открыть для себя интересные места в городе. В 2023 году вышли первые 30 аудиоэкскурсий продолжительностью 7−10 минут каждая. Прослушав их, можно узнать, как и почему появился тот или иной парк, какие идеи вкладывали в его облик создатели и многое другое.
Аудиогид «Парки в деталях» размещен на основных стриминговых сервисах. На данный момент можно прослушать экскурсии по паркам «Фили», «Ходынское поле», «Яуза», «Печатники» и другим.
Кроме того, в проекте «Активный гражданин» горожане могут выбрать имя для амурского тигра из Московского зоопарка или принять участие в четвертом выпуске спецпроекта «Большая викторина».
Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,8 миллиона человек, в общей сложности прошло свыше шести тысяч голосований. Решения, поддержанные большинством участников, реализуют в городе, их можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы». Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».
Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».
Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.
«Мой район» — комплексная программа Мэра Москвы по развитию городской среды. Ее цель — создание комфортных условий для жизни во всех районах столицы. Удобные дворы, обустроенные парки, современные объекты социальной инфраструктуры в пешей доступности — все это важные составляющие программы.