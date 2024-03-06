Москвичи выбрали новые места для аудиоэкскурсий по паркам

Аудиогид «Парки в деталях» готовит редакция проектного офиса программы «Мой район». Он знакомит слушателей с историей московских парков и дает возможность открыть для себя интересные места в городе. В 2023 году вышли первые 30 аудиоэкскурсий продолжительностью 7−10 минут каждая. Прослушав их, можно узнать, как и почему появился тот или иной парк, какие идеи вкладывали в его облик создатели и многое другое.