Последние новости Воронежа на 6 марта 2024 года: включение сирен, сообщения об угрозе атак БПЛА, мошеннические уловки к 8 Марта

На Кольцовском рынке в Воронеже прошел рейд силовиков, во время которого задержали 90 иностранцев. У них проверили документы. Незаконно находился в России каждый десятый из мигрантов. В недалеком будущем всех девятерых собираются депортировать. Ранее нелегалов обнаружили в Воронеже при проверке двух цехов по производству заготовок для шаурмы. Трех иностранцев, не имевших права находиться в России, оштрафовали на пять тысяч рублей каждого. Их тоже отправят на родину. При этом из торгового оборота изъяли около 70 тонн мяса на сумму почти 15 миллионов рублей.