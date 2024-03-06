Последние новости Воронежа на 6 марта 2024 года: включение сирен, сообщения об угрозе атак БПЛА, мошеннические уловки к 8 Марта

Воронежцам напомнили о включении сирен в среду, 6 марта. Их будет слышно с 10.40 до 10.43. В течение следующей минуты на экранах телевизоров и по радио появится специальная информация. Сотрудники регионального МЧС отметили, что включение сирен и громкоговорителей — не более чем плановая проверка системы оповещения. Ранее она была необходима для предупреждения от паводков и природных пожаров. Теперь же сирены могут сигнализировать о воздушной опасности. И важность их исправности увеличивается в разы.
В Воронеже объявили авиационную опасность в 11 часов дня 5 марта. Как рассказал губернатор Александр Гусев, к городу со стороны Украины приближаются беспилотники. Он добавил, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки. Через 45 минут власти дали отбой авиационной опасности.
Вместе с тем в правительстве Воронежской области решили отказаться от информирования населения с помощью СМС об угрозе атак беспилотников. Это связано с растянутыми сроками поступления сообщений на телефоны жителей. Некоторые пользователи получают их спустя шесть часов. Для оперативного оповещения в правительстве рекомендовали скачать на смартфоны приложение «МЧС России». Это позволит мгновенно получать пуш-уведомления о чрезвычайных ситуациях в регионе. Сервис увидит вас через геолокацию. Однако в этом случае не ясно, что делать огромному количеству пенсионеров и других обладателей кнопочных телефонов. Власти отметили, что ведут переговоры с мобильными операторами о возможности более быстрой рассылки сообщений. В случае получения таких гарантий, к практике СМС-оповещения обещают вернуться.
На Кольцовском рынке в Воронеже прошел рейд силовиков, во время которого задержали 90 иностранцев. У них проверили документы. Незаконно находился в России каждый десятый из мигрантов. В недалеком будущем всех девятерых собираются депортировать. Ранее нелегалов обнаружили в Воронеже при проверке двух цехов по производству заготовок для шаурмы. Трех иностранцев, не имевших права находиться в России, оштрафовали на пять тысяч рублей каждого. Их тоже отправят на родину. При этом из торгового оборота изъяли около 70 тонн мяса на сумму почти 15 миллионов рублей.
Полицейские рассказали об уловках, которые мошенники придумали специально к 8 Марта. Одними из самых распространенных способов обмануть людей является создание фейковых страниц популярных магазинов косметики, одежды или цветов. Еще аферисты могут рассылать сообщения о проведении розыгрыша от имени популярных маркетплейсов. Чтобы не потерять деньги, не стоит покупать подозрительно дешевый товар. Ни в коем случае не вводите свои персональные данные на незнакомых сайтах. Помните три характерные признаки страниц мошенников: требование 100-ной предоплаты, невозможность отказаться от товара и забрать его из магазина самому.
Воронежский велосипедист Антон Попов выиграл парную гонку преследования на 4 км в рамках Кубка России. Соревнования проходят в Омске. Велосипедисты выясняют, кто быстрее, в рамках сразу четырех турниров: чемпионата и Кубка России, а также первенства страны и всероссийских соревнований. Успех Антон Попов разделил с Никитой Киржайкиным. Напарник нашего спортсмена выступает в параллельном зачете за Республику Крым и Омскую область.