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В Екатеринбурге ограничат доступ в гостиницу «Мадрид»

В Екатеринбурге собираются ограничить доступ на объект культурного наследия федерального значения.

Речь идет о гостинице «Мадрид», которая располагается на Уралмаше. Об этом сообщили в компании «Гранд-Мадрид», которая арендует объект.

Гостиница стоит заброшенной уже несколько лет. В последнее время ее облюбовали неизвестные люди.

В компании «Гранд-Мадрид» порталу E1.RU пообещали, что на этой неделе решат вопрос с доступом посторонних.

«Туда уже направлена специальная служба, которая будет закрывать [возможность доступа в здание]. Потому что еще до нас туда подростки заходили, бомжи», — сообщили в компании.

В сентябре 2023 года «МК-Урал» писал, что на арендные торги выставили гостиницу «Мадрид».

Начальная цена гостиницы составляет всего 1 рубль, шаг аукциона — 5 копеек. Гостиницу хотели сдать в аренду на 49 лет.

При этом арендатор должен восстановить историческое здание.

недвижимость