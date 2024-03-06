В Екатеринбурге ограничат доступ в гостиницу «Мадрид»

Речь идет о гостинице «Мадрид», которая располагается на Уралмаше. Об этом сообщили в компании «Гранд-Мадрид», которая арендует объект.
Гостиница стоит заброшенной уже несколько лет. В последнее время ее облюбовали неизвестные люди.
В компании «Гранд-Мадрид» порталу E1.RU пообещали, что на этой неделе решат вопрос с доступом посторонних.
«Туда уже направлена специальная служба, которая будет закрывать [возможность доступа в здание]. Потому что еще до нас туда подростки заходили, бомжи», — сообщили в компании.
В сентябре 2023 года «МК-Урал» писал, что на арендные торги выставили гостиницу «Мадрид».
Начальная цена гостиницы составляет всего 1 рубль, шаг аукциона — 5 копеек. Гостиницу хотели сдать в аренду на 49 лет.
При этом арендатор должен восстановить историческое здание.