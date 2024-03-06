7 марта инспекторы в Кемерове проверят водителей на трезвость

Для пьяных водителей или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрен штраф 30 000 рублей и лишение права управления автомобилем от 1,5 до 2 лет. Для нетрезвых водителей, которые на момент задержания уже были лишены прав, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 264.1 УК РФ.