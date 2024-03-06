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Главные новости в Молдове 6 марта

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 6 марта 2024 года.
Сейчас в Ричмонде: +13° 2 м/с 88% 759 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

1. Последние тёплые солнечные деньки в Молдове: Надвигаются дожди и холод — точный прогноз синоптиков.

2. Рядовой пенсионер в Молдове может выжить только в том случае, если ему помогают дети: Как питаются на 200 леев в неделю пожилые люди — подсчитано.

3. Кому-то повезет, а у кого-то под конец отопительного сезона счета будут огромными: «Молдовагаз» пересчитает квитанции за газ за февраль — рассказываем, сколько будем платить.

4. Молдаванка погибла в страшном ДТП в Португалии: У нее остались двое детей.

5. ПАС действует по заветам Ильича: В Молдове у власти «кухарки», успешно опровергающие тезис Ленина, что они могут успешно управлять государством.

энергетика
экономика