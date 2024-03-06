Главные новости в Молдове 6 марта

1. Последние тёплые солнечные деньки в Молдове: Надвигаются дожди и холод — точный прогноз синоптиков.
2. Рядовой пенсионер в Молдове может выжить только в том случае, если ему помогают дети: Как питаются на 200 леев в неделю пожилые люди — подсчитано.
3. Кому-то повезет, а у кого-то под конец отопительного сезона счета будут огромными: «Молдовагаз» пересчитает квитанции за газ за февраль — рассказываем, сколько будем платить.
4. Молдаванка погибла в страшном ДТП в Португалии: У нее остались двое детей.
5. ПАС действует по заветам Ильича: В Молдове у власти «кухарки», успешно опровергающие тезис Ленина, что они могут успешно управлять государством.