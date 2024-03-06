Госавтоинспекция предупредила о гололедице на дорогах Свердловской области

Об этом предупреждают в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
В ведомстве отмечают, что в связи с погодными условиями у автомобиля сцепление колес с дорогой будет минимальным, а тормозной путь увеличится. Поэтому необходимо соблюдать безопасный скоростной режим, держать дистанцию и боковой интервал, исключить опасные маневры.
«Будьте предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части», — советуют в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что в ночь на 7 марта в Свердловской области сформируются погодные условия, которые зимой привели бы к ночному похолоданию до −35 градусов, но уже весна, поэтому будет приблизительно на 10 градусов теплее.
В среду территория региона будет располагаться в холодной воздушной массе, распространяющейся в тылу циклона. Вероятность небольших осадков сохранится, ветер будет затихать.