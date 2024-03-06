«Крымэнерго»: где в Симферополе отключат электричество 6 марта

6 марта в отдельных районах Симферополя временно исчезнет электричество. В компании «Крымэнерго» отметили, что запланировали отключение света с восьми утра до пяти вечера, но могут быть и отступления от графика. Свет пропадет на тридцати двух улицах и трех переулках из-за ремонта трансформаторных подстанций.
Где отключат электричество в Симферополе 6 марта 2024:
улица Генерала Васильева, 2−20, 1−19;
улица Складская, 2−24, 1−19;
улица Луговая, 6;
улица Глинки, 16−58, 9−49;
улица Острякова, 38−44, 29−41;
улица Симеизская, 6−38, 1 по ГП;
улица Бородина, 53, 1−19;
улица Зуйская, 44−46, 47−51;
переулок Косогорный, 1−15;
улица Хабаровская, 28−48, 25−77;
улица Кечкеметская, 114−124, 97−103;
улица Арабатская, 60−74, 55−69;
улица Сергея Лазо, 42−62, 25−47;
улица Панфиловцев, 40−62, 41−67;
улица Жени Дерюгиной, 1 А;
улица Глинки, 51, 53;
улица Бородина, 10;
улица Чехова, 118−122/43, 117−121;
переулок Братский, 2−14;
улица Братская, 57А;
переулок Полигонный, 12, 14, 15, 17;
улица Перевальная, 40−46;
улица Общественная, 18−46, 15−45;
улица Садовая, 40−72, 67−75;
улица Красная, 41;
улица Лесхозная, 3−7;
улица Севастопольская, 22/2;
улица Турецкая, 20−30, 21−27;
улица Турецкая/улица Чехова, 21/5;
улица Чехова, 1−17.
улица Репина, 114−132, 105−117, 125−127;
улица Киевская, 121−123а, 117−119;
улица Московская, 3−5;
улица Полевая, 73−79, 83;
улица Чонгарская, 2−10а, 1−13.
Кстати, на недобросовестных сотрудников «Крымэнерго» завели уголовное дело о превышении должностных полномочий.