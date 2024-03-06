«Крымэнерго»: где в Симферополе отключат электричество 6 марта

6 марта в отдельных районах Симферополя временно исчезнет электричество. В компании «Крымэнерго» отметили, что запланировали отключение света с восьми утра до пяти вечера, но могут быть и отступления от графика. Свет пропадет на тридцати двух улицах и трех переулках из-за ремонта трансформаторных подстанций.