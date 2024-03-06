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«Крымэнерго»: где в Симферополе отключат электричество 6 марта

Часть Симферополя останется без света 6 марта.
Источник: Комсомольская правда

6 марта в отдельных районах Симферополя временно исчезнет электричество. В компании «Крымэнерго» отметили, что запланировали отключение света с восьми утра до пяти вечера, но могут быть и отступления от графика. Свет пропадет на тридцати двух улицах и трех переулках из-за ремонта трансформаторных подстанций.

Где отключат электричество в Симферополе 6 марта 2024:

улица Генерала Васильева, 2−20, 1−19;

улица Складская, 2−24, 1−19;

улица Луговая, 6;

улица Глинки, 16−58, 9−49;

улица Острякова, 38−44, 29−41;

улица Симеизская, 6−38, 1 по ГП;

улица Бородина, 53, 1−19;

улица Зуйская, 44−46, 47−51;

переулок Косогорный, 1−15;

улица Хабаровская, 28−48, 25−77;

улица Кечкеметская, 114−124, 97−103;

улица Арабатская, 60−74, 55−69;

улица Сергея Лазо, 42−62, 25−47;

улица Панфиловцев, 40−62, 41−67;

улица Жени Дерюгиной, 1 А;

улица Глинки, 51, 53;

улица Бородина, 10;

улица Чехова, 118−122/43, 117−121;

переулок Братский, 2−14;

улица Братская, 57А;

переулок Полигонный, 12, 14, 15, 17;

улица Перевальная, 40−46;

улица Общественная, 18−46, 15−45;

улица Садовая, 40−72, 67−75;

улица Красная, 41;

улица Лесхозная, 3−7;

улица Севастопольская, 22/2;

улица Турецкая, 20−30, 21−27;

улица Турецкая/улица Чехова, 21/5;

улица Чехова, 1−17.

улица Репина, 114−132, 105−117, 125−127;

улица Киевская, 121−123а, 117−119;

улица Московская, 3−5;

улица Полевая, 73−79, 83;

улица Чонгарская, 2−10а, 1−13.

Кстати, на недобросовестных сотрудников «Крымэнерго» завели уголовное дело о превышении должностных полномочий.

энергетика