С 15 по 17 марта на «Красной звезде» пройдут концерты Стаса Михайлова

В Омске в дни выборов — с 15 по 17 марта включительно — на стадионе «Красная звезда» пройдут концерты Стаса Михайлова. Мероприятие будет приурочено к концерту «Поем всей семьей и страной» (0+). Каждый из концертов продолжится полтора часа — с 18.00 до 19.30 часов.
Концерты организует омское ООО «Эвент Парк» предпринимателя Алексея Ежова, общество объявлено победителем по закупке на 24,4 млн рублей от БУК «ОЦК» Сибиряк", размещенной на портале аукционов.
Конкурсная документация гласит об организации данной серии концертов. Предполагается, что для посетителей концерты будут бесплатными.