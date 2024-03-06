С 15 по 17 марта на «Красной звезде» пройдут концерты Стаса Михайлова

В Омске в дни выборов — с 15 по 17 марта включительно — на стадионе «Красная звезда» пройдут концерты Стаса Михайлова. Мероприятие будет приурочено к концерту «Поем всей семьей и страной» (0+). Каждый из концертов продолжится полтора часа — с 18.00 до 19.30 часов.