В Алматы после очередного землетрясения обстановка стабильная

«На маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная».
Напомним, новые подземные толчки произошли в Алматы 6 марта.
Ранее, cильные подземные толчки жители Алматы и области почувствовали ближе к полудню 4 марта. Сейсмологи сообщили, что его магнитуда была 6,1.
После произошло ещё несколько толчков меньшей силой.
Миннауки и высшего образования РК проинформировало об эвакуации студентов вузов в Алматы.
Аким мегаполиса поручил провести мониторинг состояния зданий и сооружений.
Позже стало известно о последствиях землетрясения — на стенах некоторых объектов появились трещины. В одном из домов в центре Алматы произошёл потоп.