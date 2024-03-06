Более 110 тысяч московских девятиклассников зарегистрировались на ОГЭ

— Для получения аттестата школьники должны сдать четыре экзамена: по русскому языку и математике, а также два по выбору. Учащиеся могли выбрать экзамены по физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому и испанскому), информатике, — напомнил он.