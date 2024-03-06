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Более 110 тысяч московских девятиклассников зарегистрировались на ОГЭ

Свыше 110 тысяч столичных девятиклассников подали заявления на участие в основном государственном экзамене (ОГЭ) на портале mos.ru. Об этом в среду, 6 марта, сообщил первый заместитель директора Московского центра качества образования городского департамента образования и науки Андрей Постульгин.
Источник: РИА "Новости"

— Для получения аттестата школьники должны сдать четыре экзамена: по русскому языку и математике, а также два по выбору. Учащиеся могли выбрать экзамены по физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому и испанскому), информатике, — напомнил он.

Информация о дате, времени и месте проведения экзамена придет школьникам в личный кабинет не позднее чем за две недели до начала испытаний, передает официальный сайт мэра Москвы.

Минюст утвердил документ с датами предстоящих испытаний для девятиклассников и одиннадцатиклассников, разработанный Минпросвещения и Рособрнадзором. Полное расписание ОГЭ и ЕГЭ в 2024 году, — в материале «Вечерней Москвы».

образование