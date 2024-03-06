2 211 семей бойцов СВО в Иркутской области получили выплату на твердое топливо

В Приангарье одной из мер соцподдержки является выплата на покупку твердого топлива. Меру поддержки ввели в декабре 2023 года. Об этом сообщают в правительстве Иркутской области.
— Уже 2 211 семей участников СВО воспользовались поддержкой. Все они проживают в домах с печным отоплением. Общая сумма выплат составила 55,6 миллиона рублей, — говорят в правительстве.
По словам губернатора региона Игоря Кобзева, перечень мер поддержки для участников СВО включает 39 пунктов, но с учетов запросов военнослужащих и их близких, помощь постоянно расширяется.
Так ежегодная выплата для семей из южных районов области составляет 24 тысячи рублей, а для жителей местности, приравненной к Крайнему Северу — 32 тысячи.
В случае совместного проживания членов семьи в одном доме, деньги выплачиваются одному из родственников с согласия других. А если члены семьи живут в резных помещениях с печным отоплением, то выплата предоставляется в отношении каждого помещения.
Заявление на выплату можно подать в администрацию по месту жительства.