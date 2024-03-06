Почти 40 тысяч жителей Новосибирской области повысили доходы благодаря соцконтракту

В Новосибирской области почти 40 тысяч жителей, в основном многодетные семьи, смогли повысить свои доходы, заключив социальный контракт. В 2023 году на социальную помощь было выделено более 1 миллиарда рублей. В 2024 году планируется выделить тот же объем. Максимальный размер помощи, которую выделяют при заключении госконтракта — 200 тысяч рублей.
— Деньги можно на приобретение товаров первой необходимости, развитие личного подсобного хозяйства, поддержку в поиске работы и открытие собственного дела. В 2023 году соцконтракт на разведение животных заключили 450 семей региона, — отметил замначальника управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Дмитрий Радич.
Заключить социальный контракт могут малоимущие одинокие граждане и семьи, чей доход ниже прожиточного минимума в Новосибирской области. Среднедушевой доход семьи считается по доходу всех ее членов за последние 3 месяца до подачи заявления. Подать заявление можно на сайте Госуслуг, в МФЦ или центре соцподдержки.