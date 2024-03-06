Почти 40 тысяч жителей Новосибирской области повысили доходы благодаря соцконтракту

В Новосибирской области почти 40 тысяч жителей, в основном многодетные семьи, смогли повысить свои доходы, заключив социальный контракт. В 2023 году на социальную помощь было выделено более 1 миллиарда рублей. В 2024 году планируется выделить тот же объем. Максимальный размер помощи, которую выделяют при заключении госконтракта — 200 тысяч рублей.