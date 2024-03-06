Долгой и активной жизни хабаровчан поможет опыт уникальных Центров работы с населением

Причем, если еще 10 лет назад основным интересом старшего поколения было садоводство, то сейчас людей интересуют клубы спортивной направленности и долголетия. Популярностью пользуется скандинавская ходьба, восточная гимнастика цигун, йога. За два минувших года 51 хабаровский пенсионер получил золотые знаки ГТО.



— Каждый четвертый пенсионер хочет получать новые знания и умения, это компьютерная и финансовая грамотность. Для этого в городе создано 7 компьютерных классов, в которых обучается более 1 тысячи хабаровчан, — отметила Круш. Еще в Хабаровске действуют более 40 клубов вокального творчества и 13 хоров, из которых 8 заслужили звание народные. Также на городском портале создан единый информационный ресурс «Почтенный возраст», где каждый может найти для себя бесплатные мероприятия и принять в них участие.

