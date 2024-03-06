Долгой и активной жизни хабаровчан поможет опыт уникальных Центров работы с населением

В Хабаровске обсудили вопросы реализации инициативы президента России Владимира Путина по формировании здоровой и активной жизни граждан старшего поколения. В краевой столице есть уникальный опыт в этой сфере: в каждом районе города успешно действуют муниципальные Центры работы с населением, аналогов которых в других регионах нет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По словам начальника управления социального развития мэрии Хабаровска Лелы Круш, в городе работает шесть таких организаций.
— Они являются единственными муниципальными учреждениями такого типа, именно муниципальными, не только в Хабаровском крае, но и в России. Они работают и с нашими пенсионерами и с семьями с детьми. Учитывая то, что фактором долголетия являются социальные отношения, социальные связи, наши Центры как раз и являются таким площадками — на их базе действуют порядка 150 клубов для пенсионеров, — отметила Лела Круш.
Причем, если еще 10 лет назад основным интересом старшего поколения было садоводство, то сейчас людей интересуют клубы спортивной направленности и долголетия. Популярностью пользуется скандинавская ходьба, восточная гимнастика цигун, йога. За два минувших года 51 хабаровский пенсионер получил золотые знаки ГТО.
— Каждый четвертый пенсионер хочет получать новые знания и умения, это компьютерная и финансовая грамотность. Для этого в городе создано 7 компьютерных классов, в которых обучается более 1 тысячи хабаровчан, — отметила Круш. Еще в Хабаровске действуют более 40 клубов вокального творчества и 13 хоров, из которых 8 заслужили звание народные. Также на городском портале создан единый информационный ресурс «Почтенный возраст», где каждый может найти для себя бесплатные мероприятия и принять в них участие.
Также для поддержания здоровья пожилых граждан проводятся выезды медицинских бригад в отдаленные территории для проведения профилактических осмотров, включая диспансеризацию. За 2023 год такими осмотрами охвачено 187 тысяч человек, из них более 1200 — это граждане старше 65 лет, проживающие в сельской местности. Под диспансерным наблюдением находится более 142 тысяч человек.
Напомним, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию анонсировал запуск нового национального проекта, целью которого являет повышение продолжительности здоровой и активной жизни до не менее чем 78 лет к 2030 году. Сейчас этот показатель для России составляет в среднем чуть более 73 лет.