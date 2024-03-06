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Долгой и активной жизни хабаровчан поможет опыт уникальных Центров работы с населением

Реализацию инициативы Владимира Путина обсудили в краевой столице.
Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске обсудили вопросы реализации инициативы президента России Владимира Путина по формировании здоровой и активной жизни граждан старшего поколения. В краевой столице есть уникальный опыт в этой сфере: в каждом районе города успешно действуют муниципальные Центры работы с населением, аналогов которых в других регионах нет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По словам начальника управления социального развития мэрии Хабаровска Лелы Круш, в городе работает шесть таких организаций.

— Они являются единственными муниципальными учреждениями такого типа, именно муниципальными, не только в Хабаровском крае, но и в России. Они работают и с нашими пенсионерами и с семьями с детьми. Учитывая то, что фактором долголетия являются социальные отношения, социальные связи, наши Центры как раз и являются таким площадками — на их базе действуют порядка 150 клубов для пенсионеров, — отметила Лела Круш.

Причем, если еще 10 лет назад основным интересом старшего поколения было садоводство, то сейчас людей интересуют клубы спортивной направленности и долголетия. Популярностью пользуется скандинавская ходьба, восточная гимнастика цигун, йога. За два минувших года 51 хабаровский пенсионер получил золотые знаки ГТО.

 — Каждый четвертый пенсионер хочет получать новые знания и умения, это компьютерная и финансовая грамотность. Для этого в городе создано 7 компьютерных классов, в которых обучается более 1 тысячи хабаровчан, — отметила Круш. Еще в Хабаровске действуют более 40 клубов вокального творчества и 13 хоров, из которых 8 заслужили звание народные. Также на городском портале создан единый информационный ресурс «Почтенный возраст», где каждый может найти для себя бесплатные мероприятия и принять в них участие.

По данным краевых властей, в регионе спортом систематически занимаются 60 тысяч граждан старшего поколения, из которых 202 человека старше 80 лет. Цель — увеличить этот показатель. Пока спортивные занятия больше доступны жителям городов, поэтому в районах края в летний период будут работать инструкторы по спорту, которые помогут пожилым людям сохранять физическое здоровье.


Также для поддержания здоровья пожилых граждан проводятся выезды медицинских бригад в отдаленные территории для проведения профилактических осмотров, включая диспансеризацию. За 2023 год такими осмотрами охвачено 187 тысяч человек, из них более 1200 — это граждане старше 65 лет, проживающие в сельской местности. Под диспансерным наблюдением находится более 142 тысяч человек.

Напомним, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию анонсировал запуск нового национального проекта, целью которого являет повышение продолжительности здоровой и активной жизни до не менее чем 78 лет к 2030 году. Сейчас этот показатель для России составляет в среднем чуть более 73 лет.

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