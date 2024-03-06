В Челябинской области 6 марта проверят систему оповещения с помощью сирен, телевидения и домофонов

Так, в течение одной минуты, с 10:43 на центральных каналах будут передавать информационное сообщение. С 10:43 до 10:45 через домофонную сеть компании «Интерсвязь» произведут запуск проверочного речевого сообщения. Кроме того, с 10:43 оповещения будут отправлять с помощью push-сообщений в приложении МЧС России. Плановая проверка будет проходить до 14:00.