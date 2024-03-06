В Челябинской области 6 марта проверят систему оповещения с помощью сирен, телевидения и домофонов

В регионе в обозначенный промежуток времени прозвучат звуки электросирены. Услышав их, нужно сразу же включить проводную радиоточку, радиоприёмник (FM вещание радио «Россия») или телевизор (цифровое вещание радио: «Россия», «Вести FM», «МАЯК» и телеканалы: Первый канал; Россия-1; Матч ТВ; НТВ; Пятый канал; Россия-К; Россия-24; Карусель; ОТР; ТВ Центр) и прослушать информационное сообщение. Тексты сообщений передаются в течение одной минуты.
Так, в течение одной минуты, с 10:43 на центральных каналах будут передавать информационное сообщение. С 10:43 до 10:45 через домофонную сеть компании «Интерсвязь» произведут запуск проверочного речевого сообщения. Кроме того, с 10:43 оповещения будут отправлять с помощью push-сообщений в приложении МЧС России. Плановая проверка будет проходить до 14:00.
— Для оповещения жителей населённых пунктов, не охваченных техническими средствами оповещения и федеральным эфирным теле- и радиовещанием, будут использовать подвижные объекты (ГИБДД, РОВД, подразделений ФПС, объектов производственной и социальной сферы, предприятий связи), оборудованные громкоговорящими установками, а также информация будет передаваться по местным каналам телерадиовещания, — добавили в пресс-службе правительства.
Напомним, проверку системы оповещения весной прошлого года сначала намеревались провести 1 марта, но потом её отменили.