Красноярцам рассказали, как выбрать тюльпаны к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня в Управлении Роспотрбенадзора по Красноярскому краю рассказали, как правильно выбрать тюльпаны и что сделать, чтобы они дольше простояли в вазе.
Лучше приобретать тюльпаны с закрытым бутоном. В воде такие цветы простоят дольше.
Лепестки цветов должны быть эластичные, их края не должны быть потемневшие.
Выбирайте вазу пошире. Поставьте букет в хорошо освещённое место. Обязательно удалить листья в нижней части стебля, так как травяной стебель — благоприятное место для бактерий. Воду в вазе надо менять ежедневно и следить за её уровнем, так как тюльпаны быстро её «выпивают».
С помощью этих советов вы сможете наслаждаться цветами до 14 дней.