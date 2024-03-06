Красноярцам рассказали, как выбрать тюльпаны к 8 Марта

Выбирайте вазу пошире. Поставьте букет в хорошо освещённое место. Обязательно удалить листья в нижней части стебля, так как травяной стебель — благоприятное место для бактерий. Воду в вазе надо менять ежедневно и следить за её уровнем, так как тюльпаны быстро её «выпивают».