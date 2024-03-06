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Красноярцам рассказали, как выбрать тюльпаны к 8 Марта

С помощью этих советов вы сможете наслаждаться цветами до 14 дней.
Источник: Krasnoyarskmedia

В преддверии Международного женского дня в Управлении Роспотрбенадзора по Красноярскому краю рассказали, как правильно выбрать тюльпаны и что сделать, чтобы они дольше простояли в вазе.

Лучше приобретать тюльпаны с закрытым бутоном. В воде такие цветы простоят дольше.

Лепестки цветов должны быть эластичные, их края не должны быть потемневшие.

Выбирайте вазу пошире. Поставьте букет в хорошо освещённое место. Обязательно удалить листья в нижней части стебля, так как травяной стебель — благоприятное место для бактерий. Воду в вазе надо менять ежедневно и следить за её уровнем, так как тюльпаны быстро её «выпивают».

С помощью этих советов вы сможете наслаждаться цветами до 14 дней.

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