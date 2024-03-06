Красноярский ресторатор ищет новое место арт-объекту за 1,5 миллиона рублей (видео)

Как рассказал совладелец сети Анатолий Ващенко, сейчас помещение готовят к ремонту. Уже сегодня начнется демонтаж мебели и частей интерьера. Единственная сложность, с которой столкнулся новый арендатор, это арт-объект «Рыба» который, по словам Ващенко, обошелся предыдущему хозяину в 1,5 миллиона рублей.
«Этот арт-объект просто жалко выкидывать. Если кто-то из вас предложит классную идею, куда его можно использовать абсолютно бесплатно, мы готовы этот прекрасный арт-объект передать кому-нибудь в пользование. Но для этого должна быть очень классная идея», — рассказал Анатолий Ващенко.
Известно, что над новым заведением будет работать команда ресторана «Hello wine». Концепцию и название обещали раскрыть позднее.
Напомним, ресторан Seabass & sauvignon открылся в 2019 году. Он проработал несколько лет и закрылся в 2024 году.