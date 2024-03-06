Красноярский ресторатор ищет новое место арт-объекту за 1,5 миллиона рублей (видео)

«Этот арт-объект просто жалко выкидывать. Если кто-то из вас предложит классную идею, куда его можно использовать абсолютно бесплатно, мы готовы этот прекрасный арт-объект передать кому-нибудь в пользование. Но для этого должна быть очень классная идея», — рассказал Анатолий Ващенко.