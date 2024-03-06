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В Ростовской области изменят правила сдачи экзаменов в ГИБДД

С 1 апреля в Ростовской области изменятся правила сдачи экзаменов в ГИБДД.
Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростовской области предупредили об изменениях в правилах сдачи экзаменов в ГИБДД. Об этом сообщили на сайте «Автодор» 4 марта.

Согласно опубликованной информации, новые правила начнут действовать с 1 апреля. Вместо пяти раз у кандидатов появится семь возможностей на ошибку. После трех неудачных попыток получить права можно пересдать будет только через полгода, а не через месяц.

Практическая часть экзамена также изменилась. Теперь инспектор будет сидеть сзади, а инструктор находиться за дублирующими педалями. Камера видеонаблюдения будет фиксировать все воздействия на педали.

По данным статистики, с первого раза теорию сдают 36% выпускников автошкол, вождение — 12%.

ГИБДД