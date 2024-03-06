В Алматы запустили новые автобусы до Медеу

Согласно распространяемому сообщению, с сегодняшнего дня (6 марта) полностью обновлены автобусы на маршруте № 12 сообщением ж/д Вокзал-2 — ВСК «Медеу».
Плановый выход на маршруте составляет 16 подвижных единиц в будние и 20 в выходные.
Отмечено, что новые 12-метровые автобусы на газе марки Yutong оснащены современной комплектацией, в том числе системами кондиционирования, видеонаблюдения и USB-разъемами для зарядки телефонов.
Кроме того, салон дополнен информационным дисплеем, отображающим текущий и следующий остановочные пункты.
При этом, уточнили специалисты, высвободившиеся автобусы будут направлены на усиление других маршрутов.