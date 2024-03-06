Страшный путь под землю: переход на «Павленко» в Хабаровске ждет обновления

И вот впереди белый свет и цивилизация. У остановки стоят несколько маршруток и горожане в ожидании своего автобуса. В страшную подземку продолжают заходить люди и на другой стороне выбегать. Многие уже привыкли к неблагополучному городскому строению, но вот обидно, что оно совсем не приспособлено для передвижения людей с колясками и на колясках. А альтернативы переходу на другую сторону — нет.