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Страшный путь под землю: переход на «Павленко» в Хабаровске ждет обновления

Без подземного перехода на «Павленко» в Хабаровске не обойтись, но и с ним жизнь некоторых хабаровчан омрачена.
Источник: МК.RU Хабаровск

Без подземного перехода на «Павленко» в Хабаровске не обойтись, но и с ним жизнь некоторых хабаровчан омрачена. Все потому, что подземка в ужасном состоянии, и ее никак не приведут в порядок.

Страшно и некомфортно

— Мы привыкли переходить здесь на другую сторону улицы. А ближайший переход неблизко. Когда, наконец, приведут в порядок переход, хотя бы ради безопасности горожан? — сетует бабушка, неся тяжелый пакет, набитый продуктами. Рядом с ней бежит маленькая собачка.

Живет пенсионерка в районе Большой и уже привыкла приезжать каждые два месяца в свой любимый магазин «Ветеран». Вот только ходить по подземному переходу на «Павленко» страшно и небезопасно.

Между тем в мэрии ежегодно сообщают, что этим местом обязательно займутся. В 2023 году планировался текущий ремонт и покраска, но следов «косметики» совсем не видно. Переход становится все мрачнее, а прохожие рискуют своей жизнью.

Городское строение мы посещали ровно год назад, перед 8 Марта. На входе, по обеим сторонам, еще функционировали две двери. Сегодня, спустя время — впереди сплошная темная дыра. Освещения внутри туннеля так и нет, но зато есть видеокамеры. Это успокаивает, но не настолько, чтобы чувствовать себя комфортно. Стены здесь как были исписаны надписями и пугающими рисунками, так и остались.

Кроме темноты и нескольких разбитых плиток, встречает неприятный запах, но делать нечего, идем дальше, потому что это — единственная возможность пересечь оживленную городскую магистраль.

По пути пробегает женщина с маленьким мальчиком, спешит мужчина в темно-синем пальто, и следом поднимается по лестнице молодая белокурая девушка в серой куртке. Все стараются быстро проскочить опасный переход и оказаться на другой стороне.

И вот впереди белый свет и цивилизация. У остановки стоят несколько маршруток и горожане в ожидании своего автобуса. В страшную подземку продолжают заходить люди и на другой стороне выбегать. Многие уже привыкли к неблагополучному городскому строению, но вот обидно, что оно совсем не приспособлено для передвижения людей с колясками и на колясках. А альтернативы переходу на другую сторону — нет.

«Плитка вся сыпется, спуск для колясок в ужасном состоянии», — жалуется в местном телеграм-канале хабаровчанка.

Голуби на фоне серости

Кстати, похожий переход есть на следующей остановке — «Большой». Он немного меньше по площади и чище, чем на «Павленко». А в прошлом году на стенах этого строения появились еще и пиксельные птицы. Небольшая серая локация выделяется на общем контрасте.

Автором нового арт-объекта стал талантливый художник Дмитрий Морозов. Учитель истории частенько ходит по этому переходу и каждый раз огорчается, что такие места портят облик города. Не так давно свое свободное от уроков время он начал тратить на серые городские объекты, превращая их в пиксельную галерею.

В 2023 году местом для вдохновения мужчина выбрал подземный переход на «Большой» — на стенах туннеля поселились мозаичные голуби. Такая идея понравилась жителям, к тому же выглядит творческая работа очень даже симпатично! Всего на стенах четыре пиксельные птицы.

А надежда живет!

Переход на «Павленко», наоборот, отталкивает — здесь чаще всего обитают вандалы. И к санитарному состоянию данного строения ежегодно больше всего нареканий. Генеральную уборку объекта здесь проводят каждый год. Так, в 2020 году рабочие очистили со стен слои незаконно наклеенных объявлений, специальным составом оттерли рисунки граффитистов, вымели окурки и обработали все хлорсодержащим раствором.

Уже позже, в 2021 году, установили видеонаблюдение, но оно в полной мере победить вандализм не в силах — камеры можно сломать или просто закрасить баллончиком. Рисунки только прибавляются на стенах, и некоторые кажутся даже симпатичными.

Сегодня, 6 марта, ситуация пока все та же, что и пять лет назад. Но, возможно, она в скором времени поменяется. Дело в том, что на прошлой неделе переход посетили работники городской прокуратуры. В ходе осмотра выяснилось, что объект в неудовлетворительном состоянии: на потолках и стенах отслаивается штукатурка, местами плитка повреждена, на полу мусор, а вода от осадков стекает на лестницу, и ходить опасно.

Представители надзорного ведомства уже подали в суд иск на управление дорог и внешнего благоустройства администрации города. Требования сводятся к тому, чтобы обязать управление отремонтировать объект. Сам же подземный переход по улице Карла Маркса закреплен на праве хозяйственного ведения за МУП «Южное». Эта же организация должна содержать и ремонтировать объект.

Что ж, будем снова надеяться и ждать долгожданного обновления подземного перехода на «Павленко». Возможно, совсем скоро его облагородят, а пока власти уповают на сознательность граждан и просят не мусорить. Сами же граждане, наоборот, ждут от чиновников не только обещаний, потому что устали уже все бояться, людям хочется спокойно передвигаться по переходам и не только.