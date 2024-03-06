Страшный путь под землю: переход на «Павленко» в Хабаровске ждет обновления

Без подземного перехода на «Павленко» в Хабаровске не обойтись, но и с ним жизнь некоторых хабаровчан омрачена. Все потому, что подземка в ужасном состоянии, и ее никак не приведут в порядок.
Страшно и некомфортно
— Мы привыкли переходить здесь на другую сторону улицы. А ближайший переход неблизко. Когда, наконец, приведут в порядок переход, хотя бы ради безопасности горожан? — сетует бабушка, неся тяжелый пакет, набитый продуктами. Рядом с ней бежит маленькая собачка.
Живет пенсионерка в районе Большой и уже привыкла приезжать каждые два месяца в свой любимый магазин «Ветеран». Вот только ходить по подземному переходу на «Павленко» страшно и небезопасно.
Между тем в мэрии ежегодно сообщают, что этим местом обязательно займутся. В 2023 году планировался текущий ремонт и покраска, но следов «косметики» совсем не видно. Переход становится все мрачнее, а прохожие рискуют своей жизнью.
Кроме темноты и нескольких разбитых плиток, встречает неприятный запах, но делать нечего, идем дальше, потому что это — единственная возможность пересечь оживленную городскую магистраль.
По пути пробегает женщина с маленьким мальчиком, спешит мужчина в темно-синем пальто, и следом поднимается по лестнице молодая белокурая девушка в серой куртке. Все стараются быстро проскочить опасный переход и оказаться на другой стороне.
И вот впереди белый свет и цивилизация. У остановки стоят несколько маршруток и горожане в ожидании своего автобуса. В страшную подземку продолжают заходить люди и на другой стороне выбегать. Многие уже привыкли к неблагополучному городскому строению, но вот обидно, что оно совсем не приспособлено для передвижения людей с колясками и на колясках. А альтернативы переходу на другую сторону — нет.
«Плитка вся сыпется, спуск для колясок в ужасном состоянии», — жалуется в местном телеграм-канале хабаровчанка.
Голуби на фоне серости
Кстати, похожий переход есть на следующей остановке — «Большой». Он немного меньше по площади и чище, чем на «Павленко». А в прошлом году на стенах этого строения появились еще и пиксельные птицы. Небольшая серая локация выделяется на общем контрасте.
Автором нового арт-объекта стал талантливый художник Дмитрий Морозов. Учитель истории частенько ходит по этому переходу и каждый раз огорчается, что такие места портят облик города. Не так давно свое свободное от уроков время он начал тратить на серые городские объекты, превращая их в пиксельную галерею.
В 2023 году местом для вдохновения мужчина выбрал подземный переход на «Большой» — на стенах туннеля поселились мозаичные голуби. Такая идея понравилась жителям, к тому же выглядит творческая работа очень даже симпатично! Всего на стенах четыре пиксельные птицы.
А надежда живет!
Переход на «Павленко», наоборот, отталкивает — здесь чаще всего обитают вандалы. И к санитарному состоянию данного строения ежегодно больше всего нареканий. Генеральную уборку объекта здесь проводят каждый год. Так, в 2020 году рабочие очистили со стен слои незаконно наклеенных объявлений, специальным составом оттерли рисунки граффитистов, вымели окурки и обработали все хлорсодержащим раствором.
Уже позже, в 2021 году, установили видеонаблюдение, но оно в полной мере победить вандализм не в силах — камеры можно сломать или просто закрасить баллончиком. Рисунки только прибавляются на стенах, и некоторые кажутся даже симпатичными.
Сегодня, 6 марта, ситуация пока все та же, что и пять лет назад. Но, возможно, она в скором времени поменяется. Дело в том, что на прошлой неделе переход посетили работники городской прокуратуры. В ходе осмотра выяснилось, что объект в неудовлетворительном состоянии: на потолках и стенах отслаивается штукатурка, местами плитка повреждена, на полу мусор, а вода от осадков стекает на лестницу, и ходить опасно.
Что ж, будем снова надеяться и ждать долгожданного обновления подземного перехода на «Павленко». Возможно, совсем скоро его облагородят, а пока власти уповают на сознательность граждан и просят не мусорить. Сами же граждане, наоборот, ждут от чиновников не только обещаний, потому что устали уже все бояться, людям хочется спокойно передвигаться по переходам и не только.