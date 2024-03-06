Почему воют сирены в Перми 6 марта 2024 года?

«6 марта будет проведена всероссийская комплексная проверка готовности региональных систем оповещения населения, в т. ч. на территории Пермского края, с включением узлов сиренного и речевого оповещения, а также с подвижных средств, оборудованных сигнальными громкоговорящими устройствами мобильных комплексов оповещения», — пояснили в министерстве.