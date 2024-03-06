Почему воют сирены в Перми 6 марта 2024 года?

Утром 6 марта в Перми раздался вой сирен. Через громкоговорители слышна фраза «Внимание всем!». Что происходит?
В Министерстве территориального развития Пермского края рассказали сайту perm.aif.ru, что 6 марта в Перми, как и в других муниципалитетах региона, проводится проверка системы оповещения.
«Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие», — такие слова звучат из систем оповещения под звук сирен.
Сирены запустили 6 марта в 10:40. Они звучат в течение трёх минут. Это стандартная проверка, которая показывает, что системы оповещения о ЧС работают исправно.
Пермяков просят соблюдать спокойствие: всё будет проходить в плановом учебном режиме.
«6 марта будет проведена всероссийская комплексная проверка готовности региональных систем оповещения населения,
Уточняется, что во время проверки систем оповещения жители Пермского края услышат следующее сообщение: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие».