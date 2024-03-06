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Почему воют сирены в Перми 6 марта 2024 года?

Слышу вой: что случилось в Пермском крае?

Утром 6 марта в Перми раздался вой сирен. Через громкоговорители слышна фраза «Внимание всем!». Что происходит?

В Министерстве территориального развития Пермского края рассказали сайту perm.aif.ru, что 6 марта в Перми, как и в других муниципалитетах региона, проводится проверка системы оповещения.

«Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие», — такие слова звучат из систем оповещения под звук сирен.

Сирены запустили 6 марта в 10:40. Они звучат в течение трёх минут. Это стандартная проверка, которая показывает, что системы оповещения о ЧС работают исправно.

Пермяков просят соблюдать спокойствие: всё будет проходить в плановом учебном режиме.

«6 марта будет проведена всероссийская комплексная проверка готовности региональных систем оповещения населения, в т. ч. на территории Пермского края, с включением узлов сиренного и речевого оповещения, а также с подвижных средств, оборудованных сигнальными громкоговорящими устройствами мобильных комплексов оповещения», — пояснили в министерстве.

Уточняется, что во время проверки систем оповещения жители Пермского края услышат следующее сообщение: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие».