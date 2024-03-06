Асфальт во дворах Минска планируют заменить за лето

По ее словам, фрезерование и замену покрытия планируется выполнить в объеме 60% от общего количества дворовых проездов, которые будут восстановлены в текущем году. В остальных 40% случаев будет выполнен ямочный ремонт.
«По всем районам составлены графики производства работ, согласно которым устранить критическую ямочность на дворовых проездах необходимо до 1 июня, а выполнить замену покрытия — до 1 сентября», — проинформировала Толстик, ее слова приводит агентство «Минск-Новости».
Ремонт республиканских дорог
В Минтрансе Беларуси ранее сообщали, что на ремонт республиканских дорог в этом году планируется направить 1,8 миллиардов белорусских рублей.
Вместе с тем за счет транспортного налога, который платят белорусы, будет профинансировано только 17% всех дорожных работ на дорогах республиканского значения. Оставшаяся часть расходов покрывается за счет республиканского бюджета, это 946 миллионов рублей или 50% всех расходов.
В июле прошлого года премьер-министр страны Роман Головченко отметил, что в 2024 году все дороги в Беларуси по требованию президента Александра Лукашенко должны быть приведены в нормативное состояние.