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Асфальт во дворах Минска планируют заменить за лето

МИНСК, 6 мар — Sputnik. Власти белорусской столицы в текущем году при ремонте дорог в дворовых проездах планируют делать акцент не на заделке ям, а на полной замене дорожного покрытия, сообщила генеральный директор профильного объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Марина Толстик.
Источник: Sputnik.by

По ее словам, фрезерование и замену покрытия планируется выполнить в объеме 60% от общего количества дворовых проездов, которые будут восстановлены в текущем году. В остальных 40% случаев будет выполнен ямочный ремонт.

«По всем районам составлены графики производства работ, согласно которым устранить критическую ямочность на дворовых проездах необходимо до 1 июня, а выполнить замену покрытия — до 1 сентября», — проинформировала Толстик, ее слова приводит агентство «Минск-Новости».

Ремонт республиканских дорог

В Минтрансе Беларуси ранее сообщали, что на ремонт республиканских дорог в этом году планируется направить 1,8 миллиардов белорусских рублей.

Вместе с тем за счет транспортного налога, который платят белорусы, будет профинансировано только 17% всех дорожных работ на дорогах республиканского значения. Оставшаяся часть расходов покрывается за счет республиканского бюджета, это 946 миллионов рублей или 50% всех расходов.

В июле прошлого года премьер-министр страны Роман Головченко отметил, что в 2024 году все дороги в Беларуси по требованию президента Александра Лукашенко должны быть приведены в нормативное состояние.