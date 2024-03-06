Асфальт во дворах Минска планируют заменить за лето

Вместе с тем за счет транспортного налога, который платят белорусы, будет профинансировано только 17% всех дорожных работ на дорогах республиканского значения. Оставшаяся часть расходов покрывается за счет республиканского бюджета, это 946 миллионов рублей или 50% всех расходов.