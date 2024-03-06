В Челябинске отменили «Диско 90-х»

Ранее сообщалось, что певица Instasamka (настоящее имя Дарья Зотеева) отменила тур по России, в том числе и концерт в Челябинске 26 марта; не состоится концерт певицы Лолиты Милявской, запланированный на 22 марта; не будет выступления исполнителя Эмина Агаларова, известного как Emin, 5 марта. Также отменили концерт «Большая дискотека 90-х», запланированный на 3 марта.