Синоптики предупредили о морозах до −24°C на мартовские праздники в Самарской области

В этот период в регионе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью в пятницу в Самарской области будет юго-западный ветер со скоростью 5…10 м/с.



Днем 8 марта воздух в регионе прогреется до −4…-9 °C. Местами в Самарской области в пятницу пройдет небольшой снег. Выпадение осадков в регионе продолжится и в предстоящие выходные. Столбик термометра местами в Самарской области ночью в субботу и воскресенье будет опускаться до −20°C.



Георгий Портнов.