Синоптики предупредили о морозах до −24°C на мартовские праздники в Самарской области

В этот период в регионе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью в пятницу в Самарской области будет юго-западный ветер со скоростью 5…10 м/с.
Днем 8 марта воздух в регионе прогреется до −4…-9 °C. Местами в Самарской области в пятницу пройдет небольшой снег. Выпадение осадков в регионе продолжится и в предстоящие выходные. Столбик термометра местами в Самарской области ночью в субботу и воскресенье будет опускаться до −20°C.
Георгий Портнов.
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Ночью в пятницу, 8 марта, температура воздуха местами в Самарской области составит −19…-24°C. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
В этот период в регионе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью в пятницу в Самарской области будет юго-западный ветер со скоростью 5…10 м/с.