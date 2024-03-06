В центре Красноярска стены подземного перехода украсили цветами

«Идея арт-объекта в том, чтобы создать весеннее праздничное настроение с помощью ярких цветов и зелени, а также подчеркнуть уникальность каждой женщины большим зеркалом с вдохновляющей надписью, в которое прохожий может сделать фотографию на память», — рассказали организаторы.