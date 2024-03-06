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В центре Красноярска стены подземного перехода украсили цветами

В Красноярске переход в центре города украсили цветами.
Источник: Newslab.ru

Речь идет о подземном пешеходном переходе через улицу Ленина в районе Института искусств.

Сейчас идет подготовка арт-объекта. В результате на обеих стенах перехода появятся большие панно с цветами и зеленью.

Арт-объект создали по инициативе городского проекта «Гид по Красноярску».

«Идея арт-объекта в том, чтобы создать весеннее праздничное настроение с помощью ярких цветов и зелени, а также подчеркнуть уникальность каждой женщины большим зеркалом с вдохновляющей надписью, в которое прохожий может сделать фотографию на память», — рассказали организаторы.

Также там появятся неоновые фигуры. Фотообъект откроется 7 марта.

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