В центре Красноярска стены подземного перехода украсили цветами

Речь идет о подземном пешеходном переходе через улицу Ленина в районе Института искусств.
Сейчас идет подготовка арт-объекта. В результате на обеих стенах перехода появятся большие панно с цветами и зеленью.
Арт-объект создали по инициативе городского проекта «Гид по Красноярску».
«Идея арт-объекта в том, чтобы создать весеннее праздничное настроение с помощью ярких цветов и зелени, а также подчеркнуть уникальность каждой женщины большим зеркалом с вдохновляющей надписью, в которое прохожий может сделать фотографию на память», — рассказали организаторы.
Также там появятся неоновые фигуры. Фотообъект откроется 7 марта.