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Накануне 8 марта в Ростове выпадет снег и похолодает до −2 градусов

В Ростове накануне праздничных выходных выпадет снег.
Сейчас в Ричмонде: +13° 2 м/с 88% 759 мм рт. ст. +12°

О погоде с 8 по 10 марта сообщили на сайте Ростовского гидрометцентра.

Осадки пройдут в ночь на 8 марта. Из-за заморозков до −2 градусов белые хлопья пролежат до утра. А когда столбик термометра поднимется выше нуля, осадки растают.

В течение светлого времени суток ожидается до +4 градусов и солнечная погода. Безоблачное небо и стихший ветер дополнят идеальный весенний день.

Аналогичная погода будет и в следующие два дня, 9 и 10 марта (суббота и воскресенье). В среднем по региону температура воздуха составит −5…+6 градусов, в зависимости от времени суток.