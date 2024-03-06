Накануне 8 марта в Ростове выпадет снег и похолодает до −2 градусов

О погоде с 8 по 10 марта сообщили на сайте Ростовского гидрометцентра.
Осадки пройдут в ночь на 8 марта. Из-за заморозков до −2 градусов белые хлопья пролежат до утра. А когда столбик термометра поднимется выше нуля, осадки растают.
В течение светлого времени суток ожидается до +4 градусов и солнечная погода. Безоблачное небо и стихший ветер дополнят идеальный весенний день.
Аналогичная погода будет и в следующие два дня, 9 и 10 марта (суббота и воскресенье). В среднем по региону температура воздуха составит −5…+6 градусов, в зависимости от времени суток.