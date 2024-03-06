Вторая игра «СКА-Нефтяник» против «Байкал-Энергии» пройдёт в Хабаровске

Хоккейный клуб из Хабаровска «СКА-Нефтяник» проведет вторую игру четвертьфинальной серии с иркутской командой «Байкал-Энергия». Победа в матче обеспечит армейцам выход в следующий раунд.
Встреча пройдёт 7 марта в 19:00 на «Платинум-арене». Предыдущий поединок состоялся в Иркутске и завершился счётом 4:6 в пользу гостей. При этом основное время закончилось ничьей 3:3, в связи с чем впервые в истории Чемпионата России победитель определялся серией пенальти.
«Матч в Иркутске был трудным, спасибо болельщикам за поддержку. На домашнем льду игра тоже будет сложной, но мы надеемся, что на арене “Ерофей” соберется много болельщиков. Приходите 7 марта на игру, мы вас ждем и нуждаемся в вашей поддержке!», — отметил вратарь «СКА-Нефтяник» Лев Шишкин.
В случае поражения армейцы сыграют с «Байкал-Энергия» 8 марта в 15:00. Серия будет длиться до двух побед одной из команд.