Вторая игра «СКА-Нефтяник» против «Байкал-Энергии» пройдёт в Хабаровске

«Матч в Иркутске был трудным, спасибо болельщикам за поддержку. На домашнем льду игра тоже будет сложной, но мы надеемся, что на арене “Ерофей” соберется много болельщиков. Приходите 7 марта на игру, мы вас ждем и нуждаемся в вашей поддержке!», — отметил вратарь «СКА-Нефтяник» Лев Шишкин.