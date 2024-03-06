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Уборка и готовка перед праздником и выходными отменяется: В Кишиневе опять отключают электричество — публикуем адреса

Публикуем адреса, по которым в Кишиневе в среду, 6 марта 2024, отключат электричество.
Источник: Комсомольская правда

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о плановых отключениях электричества в Кишиневе в среду, 6 марта 2024.

Ботаника.

ул. Х. Морий, 1−19, 2−20, Минск, 6/1, 8, 9−23, Таллин, 21, Ташкент, 2−20, 3−17 — с 09:00 до 18:00.

Чеканы.

ул. М. Садовяну, 15/1, 15/2, 15/4, 17, 17/1, 19 — с 09:10 до 16:00.

ул. А. Руссо, 18/3 — с 09:05 до 12:00.

ул. Дж. Латинэ, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 21/1, M. чел Бэтрын, 2, 2/1, 2/2, ⅔, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/6, 9999 — с 09:10 до 17:00.

ул. М. чел Бэтрын, 4, 4/1, 4/3, 6 — с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы.

За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.

ЖКХ