Уборка и готовка перед праздником и выходными отменяется: В Кишиневе опять отключают электричество — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о плановых отключениях электричества в Кишиневе в среду, 6 марта 2024.
Ботаника.
ул. Х. Морий, 1−19, 2−20, Минск, 6/1, 8, 9−23, Таллин, 21, Ташкент, 2−20, 3−17 — с 09:00 до 18:00.
Чеканы.
ул. М. Садовяну, 15/1, 15/2, 15/4, 17, 17/1, 19 — с 09:10 до 16:00.
ул. А. Руссо, 18/3 — с 09:05 до 12:00.
ул. Дж. Латинэ, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 21/1, M. чел Бэтрын, 2, 2/1, 2/2, ⅔, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/6, 9999 — с 09:10 до 17:00.
ул. М. чел Бэтрын, 4, 4/1, 4/3, 6 — с 13:00 до 17:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы.
За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.