В Сибири за год подорожали цветы: где и насколько

Республика Хакасия — 289,4 рубля (+21,8% за год)

Республика Алтай — 227,1 рубля (+26,2% за год)

Республика Тыва — 226,9 рубля (+7,8% за год)

Новосибирская область — 224,4 рубля (+4,9% за год)

Иркутская область — 233,4 рубля (+9,2% за год)

Кемеровская область — 230,1 рубля (+20,1% за год)

Алтайский край — 199,4 рубля (+16% за год)

Томская область — 186,7 рубля (+12,8% за год)

Омская область — 181 рубля (+22,7% за год)

Красноярский край — 174,1 рубля (+10,6% за год).