В Сибири за год подорожали цветы: где и насколько

В целом по стране цветок обойдется немного дешевле — 184,6 рубля, что на 10,5% больше, чем год назад.
Цены растут
Стоимость свежесрезанных цветов росла во всех регионах Сибири, но цифры на ценниках заметно отличаются. Неожиданно самые высокие цены зафиксированы в Хакасии, а самые низкие — в соседнем Красноярском крае.
Лидером по подорожанию романтического товара стала Республика Алтай, где стоимость выросла более чем на четверть. Зато в Новосибирской области показатель самый скромный — меньше 5%.
Как ни странно, ровно в трех городах СФО зафиксировано снижение цен, причем два из их расположены в Иркутской области.
Сколько стоит свежесрезанный цветок в регионах Сибири
Республика Хакасия — 289,4 рубля (+21,8% за год)
Республика Алтай — 227,1 рубля (+26,2% за год)
Республика Тыва — 226,9 рубля (+7,8% за год)
Новосибирская область — 224,4 рубля (+4,9% за год)
Иркутская область — 233,4 рубля (+9,2% за год)
Кемеровская область — 230,1 рубля (+20,1% за год)
Алтайский край — 199,4 рубля (+16% за год)
Томская область — 186,7 рубля (+12,8% за год)
Омская область — 181 рубля (+22,7% за год)
Красноярский край — 174,1 рубля (+10,6% за год).
ТОП-3 города Сибири, где цветы стоят дороже всего
Норильск (Красноярский край) — 542,3 рубля
Абакан (Хакасия) — 305 рублей
Лесосибирск (Красноярский край) — 300,5 рубля.
ТОП-3 города Сибири, где цветы стоят дешевле всего
Калачинск (Омская область) — 144,1 рубля
Исилькуль (Омская область) — 151,9 рубля
Бийск (Алтайский край) — 170,2 рубля.
ТОП-3 городов Сибири, где цветы подорожали
Тара (Омская область) — на 36,7%
Исилькуль (Омская область) — на 36,3%
Асино (Томская область) — на 35%
ТОП-3 городов Сибири, где цветы подешевели
Тайшет (Иркутская область) — на 1,2%
Иркутск (Иркутская область) — на 0,7%
Бердск (Новосибирская область) — на 0,5%
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Сибири подешевела гречка, но подорожали бананы и кофе.