В Калининградскую область вернулись первые аисты с зимовки. Местные жители заметили гнёзда с птицами в Гурьевском и Зеленоградском округах. Обычно аисты прилетают в регион к середине марта.
Скорее всего, это связано с тёплой погодой, которая наблюдалась в Калининградской области в феврале. Также нельзя исключать, что несколько особей не улетали далеко, а остались зимовать поблизости. Пока сложно судить, что это за птицы, это мои гипотезы. Массовый прилёт аистов ожидается к 13 марта, — рассказал корреспонденту Калининград.Ru орнитолог, кандидат биологических наук Геннадий Гришанов.
По словам эксперта, сроки возвращения аистов не должны сильно меняться. «Аист — дальний мигрант, раньше они отправлялись на зимовку в Африку. Сейчас всё чаще выбирают места поближе — например, Португалию и другие страны Южной Европы», — отметил орнитолог.
По данным специалистов, ежегодно на территории Калининградской области гнездится более тысячи пар белого аиста. По сравнению с началом XX века их численность сократилась в четыре-пять раз. Эксперты связывают падение с состоянием кормовой базы.