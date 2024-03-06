В Калининградскую область вернулись первые аисты с зимовки

Скорее всего, это связано с тёплой погодой, которая наблюдалась в Калининградской области в феврале. Также нельзя исключать, что несколько особей не улетали далеко, а остались зимовать поблизости. Пока сложно судить, что это за птицы, это мои гипотезы. Массовый прилёт аистов ожидается к 13 марта, — рассказал корреспонденту Калининград.Ru орнитолог, кандидат биологических наук Геннадий Гришанов.