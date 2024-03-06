Стала известна численность женщин Башкирии

По данным Башстата, к началу 2023 года в республике проживало 2,1 млн женщин, или 52,7% всего населения. В среднем на 1000 женщин приходилось 897 мужчин, причем соотношение мужчин и женщин в возрастных категориях различно.
«По-прежнему рождается больше мальчиков, чем девочек (примерно 105−106 на 100). В старших возрастных группах трудоспособного населения нарастает превышение численности женщин: чем старше, тем больше, — отметили статистики. — Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2022 году составила для женщин — 78,3 года, для мужчин — 67,8 лет».
Женщины составляют практически половину трудовых ресурсов Башкирии, в составе занятых в экономике 47% женщин. Средний возраст работающей женщины — 41 год.
В прошлом году доля занятых женщин в возрасте до 30 лет составила 15,1%, старше 55 лет — 14,8%. Представительницы прекрасного пола участвуют практически во всех видах экономической деятельности.
При этом в структуре занятости женский труд преобладает в образовании (83,9% от занятых в данной сфере), в области здравоохранения и социальных услуг (83,3%), в оптовой и розничной торговле, гостиницах и предприятиях общественного питания (66,5%).
Женщины, занятые в экономике, имеют более высокий уровень образования, чем мужчины. Среди работающих женщин доля имеющих высшее образование составила 38% (мужчины — 25,6%), среднее профессиональное образование — 49,7% (мужчины — 59,5%).
Почти половину студенчества составляют женщины. В вузах доля девушек составила 46%, в ссузах — 43%. Значительное преобладание женщин отмечается среди студентов, получающих образование по специальностям в сфере здравоохранения, экономики и управления, образования, культуры и искусства.